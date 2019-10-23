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Пострадавшие рассказали об аварии, в которой две иномарки влетели в толпу

, 15:45 Эксклюзивное интервью 222

В результате ДТП в Санкт-Петербурге шестеро пострадавших госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись две иномарки, после чего влетели в толпу. В результате ДТП госпитализированы шесть человек, в том числе водитель одной из легковушек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие в аварии пешеходы, проходящие обследование в медучреждении, поделились с 5-tv.ru подробностями произошедшего.

«Мы переходим дорогу, и я сразу увидела приближающиеся на меня машины, и как они переворачиваются. Одна выезжала со стороны Лермонтовского проспекта. Он проехал на красный, и та машина проехала, они столкнулись, перевернулись и все. У меня предположительно сотряс», — сообщила пострадавшая Юдина.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит определить виновника аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две иномарки влетели в толпу прохожих на Обводном канале в Петербурге.

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