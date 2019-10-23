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Западные СМИ признали поражение США в урегулировании сирийского конфликта

, 16:20 Видео 16

Американские издания уверены, что неверная линия поведения их президента привела к тому, что государство оказалось в унизительном положении.

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin

Американская пресса заявила об унижении США из-за успешной работы России по урегулированию конфликта в Сирии. Западная пресса признала, что результаты прошедших 22 октября переговоров Путина и Эрдогана значительно ослабили позиции США и их влияние в регионе.

Так, в The Guardian появилась публикация, в тексте которой подчеркивается: результаты переговоров подрывают степень влияния США на ситуацию в Сирии.

«Прежде всего, это упрочивает роль Москвы как главного влиятельного лидера на Ближнем Востоке, поскольку влияние США в регионе ослабевает», — делает вывод автор материала.

Усиление влияния России признали и на страницах The New York Times. В опубликованной газетой статье отмечается: встреча Путина и Эрдогана началась за несколько часов до окончания режима прекращения огня в Сирии. Перемирие было достигнуто при содействии американской стороны, но решение о буферной зоне, которое было принято в рамках российско-турецких переговоров, и которое лидеры двух стран анонсировали сразу после окончания действия перемирия, существенно повышает влиятельность Москвы в этом вопросе.

«Путин стал доминирующей силой в Сирии и крупным влиятельным лицом на Ближнем Востоке — статус, продемонстрированный спешно организованной поездкой Эрдогана в летний дом президента России в Сочи», — утверждает автор публикации.

А редакция CNN и вовсе напрямую заявляет: незаинтересованность Трампа в «рутинной дипломатической работе» поставила возглавляемое им государство в унизительное положение.

«Российский лидер продемонстрировал свою новую роль руководителя Ближнего Востока. Этот эпизод также унижает США, чьим войскам был предоставлен „один час и 31 минута“, чтобы покинуть Сирию российским министром обороны», — пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о результатах переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

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