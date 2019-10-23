По факту ДТП на Обводном канале с семью пешеходами возбуждено уголовное дело

Кадры серьезной дорожной аварии в Петербурге. Сразу два автомобиля на большой скорости врезались в толпу пешеходов — по последней информации восемь человек ранены.

Все произошло на оживленном перекрестке Обводного канала и Лермонтовского проспекта — там всегда многолюдно, рядом Балтийский вокзал. Седан пытался проскочить на красный, врезался в кроссовер, тот перевернулся и обе машины отбросило на зебру.

Женщину-водителя кроссовера спасатели извлекали при помощи гидравлических ножниц. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Человек, который оказывал медпомощь ему спасибо большое. Он мне позвонил и говорит — был случайным свидетелем. Он сказал, что не втаскивали супругу, потому что понял, что у нее какие-то травмы. И тут пока подождали скорую помощь и уже профессионалы сделали свое дело профессионально», — рассказал супруг пострадавшей женщины-водителя Роман Ильин.

«Машину видел и все и я больше ничего не помню. Такой удар был и меня вытащили оттуда. Я вот сидел, сидел… Только в себя пришел», — вспоминает пострадавший пешеход Алишер Касынжанов.

По словам врачей, угрозы жизни пострадавших нет. На месте происшествия уже несколько часов работают дознаватели. Движение транспорта затруднено.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео аварии.