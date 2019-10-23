Ох уж эта Лопес! Сексуальное платье актрисы застопорило съемочный процесс

Дженнифер Лопес едва не сорвала съемки фильма со своим участием. Партнер актрисы по сцене слишком увлекся разглядыванием ее фигуры в сексуальном платье.

Речь идет о картине «Женись на мне». По сюжету, героиня Лопес — певица, которая готовится к свадьбе со своим возлюбленным, рок-музыкантом. Но накануне торжества девушка узнает о неверности своего жениха и решает отомстить ему необычным способом — выйдя замуж за первого встречного. Так она знакомится с неприметным учителем математики — и между героями вспыхивают чувства.

Instagram @jlovetru

«Первого встречного» учителя играет Оуэн Уилсон. На фотографиях со съемочной площадки, которые появились на фан-странице Дженнифер в Instagram, она запечатлена вместе с актером на красной дорожке — это одна из декораций фильма. На Джей Ло облегающее серебристое платье с открытой спиной и разрезом на подоле. Фасон платья не только подчеркивает идеальную фигуру звезды, но и дает понять, что на ней нет нижнего белья.

Этот факт не ускользнул и от внимания Уилсона — на фотографиях видно, что мужчина отвлекся от исполнения роли и с интересом, хотя и украдкой, изучает наряд партнерши. Остается только догадываться, сколько дублей оказались сорваны из-за повышенного внимания мужчин на съемочной площадке к фигуре Лопес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес заметили на улицах Нью-Йорка в свадебном платье.