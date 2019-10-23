Корректирующие лицо фильтры могут пропасть из Instagram

Фильтры, изменяющие черты лица, исчезнут из Instagram. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на проинформированный источник.

По данным инсайдера, из социальной сети планируется убрать все маски и фильтры, которые выполняют функцию своего рода «пластического хирурга» и меняли на фотографиях лица людей — порой до неузнаваемости. Так, в число «запрещенных» войдут эффект увеличения губ и фильтр, подтягивающий кожу.

Решение принято на основании последних исследований — их результаты показали, что постоянное применение корректирующей ретуши часто становится причиной снижения самооценки пользователей и ухудшения их морального состояния. Как отмечает инсайдер, руководство Instagram хотело бы, чтобы фильтры приносили людям только положительные эмоции — поэтому политика компании в их отношении будет пересмотрена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мобильное приложение Instagram получило темную тему.