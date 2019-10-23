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Корректирующие лицо фильтры могут пропасть из Instagram

, 20:59 13

Согласно последним исследованиям, многие пользователи чувствуют себя плохо из-за того, что их реальная внешность не соответствует обработанным фото.

Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша

Фильтры, изменяющие черты лица, исчезнут из Instagram. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на проинформированный источник.

По данным инсайдера, из социальной сети планируется убрать все маски и фильтры, которые выполняют функцию своего рода «пластического хирурга» и меняли на фотографиях лица людей — порой до неузнаваемости. Так, в число «запрещенных» войдут эффект увеличения губ и фильтр, подтягивающий кожу.

Решение принято на основании последних исследований — их результаты показали, что постоянное применение корректирующей ретуши часто становится причиной снижения самооценки пользователей и ухудшения их морального состояния. Как отмечает инсайдер, руководство Instagram хотело бы, чтобы фильтры приносили людям только положительные эмоции — поэтому политика компании в их отношении будет пересмотрена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мобильное приложение Instagram получило темную тему.

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