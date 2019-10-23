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  4. Елизавета II убрала из своего кабинета фото принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II убрала из своего кабинета фото принца Гарри и Меган Маркл

, 21:21 Фото 238

Портрет герцога и герцогини Сассекских пропал со столика с фотографиями в зале для официальных встреч королевы.

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

Смелые выходки Меган Маркл, которая то и дело рушит устоявшиеся традиции королевской семьи Великобритании, кажется, окончательно надоели королеве. Елизавета II решила убрать совместное фото принца Гарри с супругой со столика в зале для официальных приемов.

Небольшой столик, на котором размещено несколько фоторамок, расположен так, что всегда попадает в центр кадра, когда Ее Величество принимает высокопоставленных гостей. Раньше на нем можно было рассмотреть три снимка, однако на кадрах, сделанных во время мероприятия 22 октября, со столика пропала одна фотография — на ней были запечатлены герцог и герцогиня Сассекские.

www.globallookpress.com / I-Images

Вероятно, это связано с вышедшим накануне интервью Маркл и Гарри. В нем супруги раскритиковали прессу, которая, по их мнению, буквально затравила Меган во время беременности. Герцогиня призналась, что ей было непросто постоянно находиться под прицелом папарацци — особенно находясь в положении и в первое время после родов. Эти заявления не были согласованы с Ее Величеством и Домом Винздоров — там интервью расценили как попытку «в одиночку модернизировать монархию».

Впрочем, есть вероятность, что Елизавета II просто переставила фотографию — несмотря на то, что на официальные снимки из кабинета для аудиенций попадает только столик с рамками, фотографии родственников королевы расставлены по всему кабинету. Большинство из них просто не попадает в кадр в большинстве случаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что друзья Меган Маркл отговаривали ее от свадьбы с внуком Елизаветы II.

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