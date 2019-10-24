«Ходи топлесс»: Кейт Хадсон обнажилась по пояс для фото

Американская актриса Кейт Хадсон выложила на своей странице в Instagram пикантное фото. Она обнажилась по пояс на радость подписчикам.

«Западное побережье против Восточного побережья <…>. К какому побережью вы склоняетесь?» — подписала актриса снимки.

На одном из них она стоит топлес в черных джинсах, облокачиваясь на стену, а на втором — в тех же джинсах и почти полностью расстегнутой синей блузке.

Instagram @katehudson

В комментариях Хадсон призвали отказаться от одежды совсем. Часть подписчиков не смогли определиться с выбором.

«Теперь в Лос-Анджелесе ходи топлес», — посоветовала писательница Эрин Фостер.

«Дамы и господа… Эрин Фостер — новый представитель кампании «Свободу соскам“», — ответила ей актриса.

«Я двубережник»;

«Люблю такие наряды на любом побережье», — написали другие пользователи.

Instagram @katehudson

Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно смелой фотографией также поделилась американская певица Майли Сайрус. Демонстрацией груди в просвечивающей майке она пытается бороться с правилами Instagram.