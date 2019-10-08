Опыты показали возможность развития рака легких от электронных сигарет

Курение вейпов ведет к раку и изменению ДНК. К такому выводу пришли американские ученые. Они изучили влияние пара электронных сигарет на мышей. В результате у более, чем 20% животных развились онкологические заболевания легких. У остальных наблюдались признаки скорого появления злокачественных опухолей.

К слову, власти США запретили продажу жидкостей для испарителей с фруктовыми ароматами. По их мнению, именно эти смеси привели к гибели 18 человек. Еще больше тысячи американцев, по данным медиков, заработали серьезные болезни дыхательных путей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вейп убил девушку и чуть не отправил на тот свет ее парня.