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  4. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России

, 7:37 22

ФИФА сообщила о месте проведения спортивного мироприятия.

Фото: Reuters

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФИФА Джанни Инфантино.

Информацию об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам совета организации в Шанхае.

Наша страна впервые будет принимать это мероприятие у себя дома. Чемпионат мира в 2019 году состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

К слову, РФ является двукратным чемпионом мира по этому виду спорта.

Ранее стало известно, что исполком РФС одобрил заявку нашей страны на проведение Чемпионата в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

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