«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги Чемпионов

Матч группового этапа Лиги Чемпионов между петербургским футбольным клубом «Зенит» и немецкой командой «РБ Лейпциг» закончился со счетом 2:1 в пользу Германии. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге в среду, 23 октября.

Борьба двух команд развивалась довольно напряженно. Уже на 25-й минуте счет открыл «Зенит». Автором гола стал украинский футболист и защитник петербургского клуба Ярослав Ракитский.

Однако хозяевам стадиона удалось быстро отыграться. Уже на 49-й минуте матча немцы сравняли счет, и через десять минут снова успешно ударили по воротам соперника. В матче отличились полузащитник Конрад Лаймер и нападающий Марсель Забитцер.

Несмотря на свое преимущество, игроки «РБ Лейпциг» продолжили атаковать и почти не давали россиянам завладеть мечом и в результате одержали победу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1.