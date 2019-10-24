Джастин Бибер закал внушительных размеров изображение своей челюсти, передает сетевое издание 360tv.ru. Канадский певец сделал себе такой подарок сразу после свадьбы с моделью Хейли Болдуин.

На огромном фотопортрете крупным планом запечатлены нижние части лиц возлюбленных. Бибер при этом специально отгибает губу, чтобы зритель лучше разглядел рот. Предмет его гордости — накладки на зубы стоимостью 25 тысяч долларов. Дорогой аксессуар молодой человек не раз демонстрировал в Instagram.

Twitter @jbtraacker

Папарацци засняли, как портрет доставили к дому артиста — внушительных размеров черно-белое фото в стильной раме под черное дерево.

Бибер и Болдуин официально заключили брак год назад. В 2019-м пара сыграла свадьбу на 150 человек. Торжество организовала жена певца.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились первые фото со свадьбы Джастина Бибера.