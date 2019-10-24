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  4. В Ленобласти энергию получают из отходов животноводства

В Ленобласти энергию получают из отходов животноводства

, 13:30 Эфирная новость 17

Новый биогазовый комплекс построен в Приозерском районе.

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Фото, видео: Lenobl.ru, 5-tv.ru

В Ленинградской области введен в эксплуатацию новейший биогазовый комплекс, который позволяет получать энергию из отходов животноводства. После переработки в реакторах получают альтернативный газ, который по своим характеристика схож с природным. Это практически безотходное производство. Разработка — полностью российская, и ее уже успешно протестировали в реальных условиях.

«Фантастика. Потому что на сегодня показатели уже есть, потому что установка уже апробирована. Электричества — 140 киловатт. Появляется лишнее тепло, которое можно дальше использовать», — заявил зампредседателя правительства Ленобласти Олег Малащенко.

Как говорят фермеры, такой способ добычи газа позволит удержать цены на продукцию — энергия ведь обходится куда дешевле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске в Ингушетии первой очереди крупнейшей в регионе подстанции.

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