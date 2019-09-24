В Ингушетии запущена первая очередь крупнейшей в регионе подстанции

Российские инженеры и строители завершили сложный и трудоемкий проект. В Республике Ингушетия запущена первая очередь новой подстанции.

Главная трудность — это особенный рельеф. Пришлось прокладывать линии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря по склонам гор, через реки и ущелья. Но сейчас станция в работе и сможет обеспечивать электроэнергией сотни социальных объектов.

О знаковом для региона событии корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов.

Проложили более 300 километров линий электропередач, установили почти тысячу опор — сейчас идет полномасштабная модернизация энергетического комплекса Северного Кавказа. Кнопку запуска новой современной подстанции нажали министр энергетики, генеральный директор «Россетей» и глава Ингушетии. Эта подстанция в два раза мощнее старой.

«В электросетевом комплексе происходят обновления происходит повышение надежности, строительство новой подстанции 110 киловатт, это очень важный элемент всей энергосистемы СКФО», — рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Теперь запаса мощности хватит для развития аэропорта Магаса, подключения десятка заводов, школ и детских садов.

«Министерство, правительство, „Россети“, делают то, необходимое, которое. Это же не просто объект, это объект, который войдет в каждый дом, в каждую школу, в каждый детский садик. В этом важность», — отметил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Республики на Кавказе развиваются — их потребности в энергии увеличиваются. Эта подстанция улучшит надежность и качество энергоснабжения регионов. Что немаловажно, этот технологичный объект полностью оснащен отечественным оборудованием.

«И высоковольтные ввода, разъединители, подходящие линии, все, 100% производство в России, везде написано „Сделано в России“. Другого нет», — заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Новую подстанцию можно назвать умной или цифровой. Электронная начинка полностью автоматизировала процессы. Преимуществ много. К примеру, в случае повреждения воздушных линий — компьютер точно укажет место, куда должна ехать ремонтная бригада.

Министр энергетики специально прибыл для оценки исполнения «Россетями» поручений правительства по развитию энергосистемы. Александр Новак поручил руководству Северной Осетии в кратчайшие сроки завершить объединение электросетевых активов региона на базе группы «Россети». Также на совещаниях обсуждали развитие отрасли, и конечно, проблемы и пути их решения

«Один из важнейших вопросов, который на контроле председателя правительства находится, это вопрос именно своевременных и в полном объеме расчетов за поставляемую электроэнергию всеми потребителями», — подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак.

Реализуемые проекты по развитию и модернизации энергокомплекса позволят повысить надежность энергосистемы. Вот, экспозиция с ключевыми объектами, которые сейчас строит группа «Россети». На Кавказе всего четыре крупных стратегических проекта.

«Они относятся к объектам единой национальной сети федерального значения при соблюдении сроков строительства, а мы не сомневаемся, что все что указано мы выполним, это кардинальный вклад в надежность не только энергоснабжения Северной Осетии, но и в целом единой национальной общероссийской сети», — сказал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Энергетикам пришлось прокладывать линии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря, по хребтам и склонам гор, через реки и ущелья. Сложный рельеф вынудил соорудить шесть мостов для проезда спецтехники к месту строительства.

В ближайшие несколько лет в энергокомплекс северокавказского федерального округа вложат порядка 18 миллиардов рублей. Качество электроснабжения станет лучше, надежность выше, а главное мощности энергокомплекса станет достаточно для развития городов и сел.

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