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  4. Бритни Спирс показала, как ходит на руках и делает сальто

Бритни Спирс показала, как ходит на руках и делает сальто

, 11:16 Видео 177

Певица восхитила фанатов физической подготовкой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Instagram @britneyspears

Американская поп-звезда Бритни Спирс продемонстрировала поклонникам великолепную физподготовку, пишет журнал Teleprogramma.pro. На видео в Instagram она ходит на руках, делает эффектные сальто и ровно лежит на ногах у партнера. Выполнить такие упражнения под силу далеко не каждому.

К ролику от 22 октября 37-летния певица добавила, что практикует такие занятия ровно год. Впрочем, осваивать технику с нуля ей не пришлось. В детстве Бритни профессионально занималась спортивной гимнастикой.

Полезное хобби помогло знаменитости восстановиться после череды жизненных передряг, среди которых были суды, наркотики и психиатрическая клиника. Перейти на здоровый образ жизни ей помогли новые отношения с 25-летним инструктором по фитнесу. Молодой человек по имени Сэм Асгари окружил певицу заботой и занялся укреплением ее тела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес и Шакира выступят на Супербоуле-2020.

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