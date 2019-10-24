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Александр Яценко привел беременную жену на премьеру фильма об изменах

, 15:02 Фото 156

Супруга звезды «Аритмии» ожидает появления третьего ребенка.

Фото: Instagram @ksushaiv

Звезда российского фильма «Аритмия» 42-летний Александр Яценко привел на светское мероприятие беременную супругу Марию. Речь идет о кинопремьере «Верности» режиссера Нигины Сайфуллаевой.

Обычно Александр Яценко старается не афишировать личную жизнь. Не комментирует слухи, не говорит в интервью о близких и не отвечает на вопросы частного характера. Премьера «Верности» — необычный выбор публичного мероприятия для посещения его с супругой. Сюжет кинокартины повествует о паре, которую не устраивает их сексуальная жизнь. Многие знаменитости предпочли посмотреть фильм без вторых половинок.

На протяжении всего мероприятия Александр Яценко заботливо ухаживал за женой, находящейся в «интересном» положении. До кресла кинотеатра супруг провожал избранницу, нежно поддерживая под руку.

Александр и Мария Яценко уже воспитывают двух сыновей. Пол третьего ребенка супружеская пара пока держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм «Аритмия» с Александром Яценко стала абсолютным фаворитом кинопремии «Ника».

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