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РЗК С-400 и батарея «Панцирь-С» прибыли в Сербию

, 18:38 Эфирная новость 36

Российская техника впервые примет участие в военных учениях за пределами страны.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар

В Сербию переброшены дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С». Эта техника впервые примет участие в маневрах за рубежом.

Речь идет о «Славянском щите» — совместной тренировке российских и сербских военных по противовоздушной обороне. Комплексы развернут на авиабазе Батайница. Учения продлятся до 29-го октября.

Это уже второй этап «Славянского щита». Первый прошел в сентябре в Астраханской области. В ходе первого этапа российские и сербские подразделения, действуя совместно, отражали наземную и воздушную атаку условного противника, сообщает RT.

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