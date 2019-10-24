РЗК С-400 и батарея «Панцирь-С» прибыли в Сербию

В Сербию переброшены дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея «Панцирь-С». Эта техника впервые примет участие в маневрах за рубежом.

Речь идет о «Славянском щите» — совместной тренировке российских и сербских военных по противовоздушной обороне. Комплексы развернут на авиабазе Батайница. Учения продлятся до 29-го октября.

Это уже второй этап «Славянского щита». Первый прошел в сентябре в Астраханской области. В ходе первого этапа российские и сербские подразделения, действуя совместно, отражали наземную и воздушную атаку условного противника, сообщает RT.