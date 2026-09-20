Сбито более 1600 дронов: Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать выборы в Госдуму

Собянин: отражена самая массированная атака вражеских беспилотников

Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, с субботы на всех рубежах сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к Москве. Об это в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов, однако противнику это не удалось воплотить задуманное.

Говоря о последствиях аттаки, он сообщил, что несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом. К счастью, погибших нет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 152 украинских беспилотника.

Градоначальник добавил, что на местах падения обломков вражеских дронов работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших или повреждениях на земле в публикации не приводится.

При этом известно, что один из летательных аппаратов ВСУ врезался в здание в районе Орехового бульвара. Об этом ранее также проинформировал Сергей Собянин. Официальной информации о последствиях удара нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области в результате атаки БПЛА погибли два человека, еще шесть пострадали. Самые серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе после крушения беспилотника вспыхнула крыша многоквартирного дома. Спасатели вывели из дома 400 человек, среди которых было 70 детей. Кроме того, повреждения получили десятки машин.

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