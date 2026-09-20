«Ты связан с Горбушкой»: Скляр поделился воспоминаниями из молодости

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 29 0

Рок-музыкант сказал о том, что музыкальную индустрию ждет всплеск новой творческой энергии.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Скляр поделился воспоминаниями из молодости на премьере сериала «Горбушка»

Музыкант Александр Ф. Скляр назвал ДК имени Горбунова местом, где все начиналось. В беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Горбушка. Сердце русского рока» артист отметил, что музыканты постоянно находились в этой творческой среде и не замечали перемен.

«Горбушка — это место, откуда все это начиналось. Поэтому, когда вы говорите „это все смешивалось“, мы этого не замечали. Каждый из нас дудел в свою дуду. У нас было ощущение того, что мы играем рок-н-ролл и наконец-то имеем место, куда можно прийти и классно его сыграть. А уж кто его и как играл — нам было не до этого», — поделился Скляр.

Он упомянул, что у певцов были любимые группы. Самому Александру нравилась группа «Э. С. Т.» («Электро-Судорожная Терапия»). Певец рассказал, что в вышедших сериях он смог увидеть давно знакомых ему музыкантов, к примеру, группу «Звуки Му».

«Мы были молодые рок-н-ролльные ребята, которым хотелось выступать», — вспомнил Александр.

Затем он подчеркнул, что невозможно повторить ту энергию, которая раньше была у рок-н-ролл-музыкантов. Но индустрию, вполне возможно, ожидает всплеск новой творческой энергии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие истории не вошли в новый сериал «Горбушка. Легенды русского рока».

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