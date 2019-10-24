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  4. Мистические знаки: Тимати «предвидел» рождение сына за день до этого события

Мистические знаки: Тимати «предвидел» рождение сына за день до этого события

, 15:31 Видео 497

Включив студийную лампу, рэпер увидел очертания женщины, держащей на руках младенца. Изображение оказалось пророческим.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, Instagram @timatiofficial

Известный российский поп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал в Instagram о мистическом предзнаменовании, которое ему было послано на день до появления сына на свет. Музыкант признался, что никогда не верил в суеверия и предпочитал полагаться, прежде всего, на себя, а не на приметы. Например, когда поклонники пытались предсказать пол младенца, основываясь на знаках потустороннего мира, артист доверял только медицинским фактам.

Тем не менее, событие произошедшее за сутки до рождения младенца перевернуло взгляды Тимати и заставило его поверить в чудеса. Рэпер рассказал, что накануне счастливого события был потрясен. Включив студийную лампу, он увидел необычное изображение, которое в результате оказалось пророческим.

«Вот так за день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой, сидящей женщины, держащий на руках новорожденного. <.> Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни», — поделился звездный отец.

Рассказ Тимати вызвал бурное обсуждение фанатов, которые в комментариях выразили собственное мнение. В то время как одни утверждали, что сверхъестественные силы действительно существуют, другие настаивали на том, что это просто выдумки.

«Возможно ты себе накрутил. Там не совсем ноги на месте!»

«Это просто невероятно!»

«Знаки — они везде, если заострять на этом внимание!»

«Я тоже верю в потусторонние силы», — признавались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что счастливая Анастасия Решетова с новорожденным Ратмиром выписаны из роддома.

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