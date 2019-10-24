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  4. Судебное следствие по теракту в метро Петербурга в 2017 году завершено

Судебное следствие по теракту в метро Петербурга в 2017 году завершено

, 18:08 Срочная новость 21

Об этом заявил адвокат одного из фигурантов уголовного дела.

Фото: РИА Новости / Анна Волкова

Судебное следствие по теракту в метро Петербурга, которое произошло на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 3 апреля 2017 года завершено. Об этом ТАСС заявил адвокат одного из фигурантов уголовного дела Марат Сагитов.

По данным следователей, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», устройство было своевременно обнаружено, его удалось обезвредить. Вторую бомбу злоумышленник подорвал в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Жертвами теракта стали 15 человек, 67 получили ранения. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 11 человек, все они находятся под стражей. Дело рассматривается вторым Западным окружным военным судом.

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