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  4. Скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила обнаружен в республике Коми — видео

Скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила обнаружен в республике Коми — видео

, 18:58 Видео 41

Останки Parmastega aelidae возрастом 372 миллиона лет найдены у берегов реки Ижма неподалеку от Ухты.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила обнаружен учеными в республике Коми. Останки животного, получившего название Parmastega aelidae возрастом 372 миллиона лет, были найдены у берегов реки Ижма неподалеку от Ухты, сообщает институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Тетрапод, который «поспособствовал» выходу позвоночных на сушу, является прародителем различных млекопитающих, птиц, а также и человека. Специалисты отметили, что им удалось воссоздать трехмерные модели черепа, нижней челюсти и плечевого пояса Parmastega aelidae. По своей форме тетрапод отдаленно напоминал крокодила, изгиб пасти которого напоминал ухмылку, обнажающую острейшие зубы. Его глаза располагались на поверхности головы.

5-tv.ru

Животное большую часть времени проводило в воде, «барражируя» у поверхности с высунутыми наружу глазами, поджидая потенциальную жертву. Ученые склонны считать, что этот древний крокодил не имел физиологической возможности активно перемещаться по суше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму найдены останки карликового кита возрастом 10 миллионов лет.

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