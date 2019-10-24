Скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила обнаружен учеными в республике Коми. Останки животного, получившего название Parmastega aelidae возрастом 372 миллиона лет, были найдены у берегов реки Ижма неподалеку от Ухты, сообщает институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Тетрапод, который «поспособствовал» выходу позвоночных на сушу, является прародителем различных млекопитающих, птиц, а также и человека. Специалисты отметили, что им удалось воссоздать трехмерные модели черепа, нижней челюсти и плечевого пояса Parmastega aelidae. По своей форме тетрапод отдаленно напоминал крокодила, изгиб пасти которого напоминал ухмылку, обнажающую острейшие зубы. Его глаза располагались на поверхности головы.

5-tv.ru

Животное большую часть времени проводило в воде, «барражируя» у поверхности с высунутыми наружу глазами, поджидая потенциальную жертву. Ученые склонны считать, что этот древний крокодил не имел физиологической возможности активно перемещаться по суше.

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