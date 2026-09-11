Древний сюрприз: помет динозавров помог ученым разгадать тайну их вымирания

The Sun: помет динозавров помог ученым разгадать тайну их вымирания

Перья в окаменевшем помете динозавра помогли ученым приблизиться к разгадке одной из главных загадок палеонтологии — почему после падения астероида 66 миллионов лет назад одни существа исчезли, а другие смогли выжить. Об этом сообщило The Sun.

Исследователи изучили копролит — окаменевшие фекалии, которые, предположительно, принадлежали динозавру среднего размера, жившему на территории современной Монтаны в конце мелового периода (это последний период мезозойской эры, который длился примерно 79 миллионов лет: с 145 до 66 миллионов лет назад).

Внутри находки ученые обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент пера, а также остатки костей и рыбью чешую.

Фото: Grzegorz Niedzwiedzki

Работу провели палеонтологи из Полевого музея в Чикаго. По их данным, перо могло принадлежать гесперорнитиформам — группе древних нелетающих птиц, которые обитали у водоемов и питались морскими организмами.

Ученые считают, что эта находка может помочь объяснить, почему после падения астероида выжили представители группы неорнитов — предков всех современных птиц.

Большинство динозавров и многие древние птицы исчезли в результате глобальных изменений климата и экосистем. Однако именно эта линия птиц сохранилась и дала начало современному разнообразию видов.

По словам ведущего автора исследования Цзинмай О’Коннор, изучение перьев в копролитах ранее практически не проводилось, поэтому находка стала неожиданной.

«Это красивое, хорошо сохранившееся перо из такого неожиданного источника. Оно интересно тем, что может помочь ответить на один из главных вопросов палеонтологии», — отметила исследователь.

Специалисты предполагают, что особенности строения перьев могли сыграть роль в том, какие виды птиц пережили массовое вымирание в конце мелового периода. У найденных останков обнаружили признаки перьев, приспособленных к плаванию и защите от воды, а также более примитивные перьевые структуры, похожие на те, что встречались у древних пернатых динозавров.

Ученые считают, что дальнейшее изучение подобных находок может помочь лучше понять, какие биологические особенности позволили отдельным видам пережить крупнейшее вымирание в истории Земли.

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