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«Роковая бестия»: Откровенный наряд Лободы едва прикрыл ее грудь

, 20:45 Фото 103

На своей странице в Instagram поп-исполнительница опубликовала снимок в вызывающем платье, обнажающем спину, ноги и частично грудь.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода выложила в Instagram новый провокационный снимок. На фото звезда позирует в элегантном бархатном синем платье, которое оголило самые «интересные места» тела светской львицы.

Соблазнительный наряд обнажил сексуальную спину певицы и слегка приоткрыл ее грудь, а откровенный вырез на платье подчеркнул ее стройные ноги, от которых представители мужского пола не могли оторвать глаз.

Впрочем, больше всего фанатов впечатлил внушительных размеров бюст теледивы, который оказался только едва прикрыт бархатной тканью. Поклонники были очарованы красотой Лободы и признались в комментариях, что с нетерпением ждут выхода ее нового альбома. Некоторые, в свою очередь, отметили, что считают вкус артистки в одежде эталонным и равняются на нее.

Instagram @lobodaofficial

«Роковая бестия!»

«Секси-шмекси!»

«Ну, что за красотка!»

«Таю!»

«Неповторимая», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода в мехах и латексе обворожила фанатов. 

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