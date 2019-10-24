Украина готова к переговорам с Россией о возвращении Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев готов вести переговоры с Москвой по поводу возвращения Крыма в состав Незалежной. По словам спикера украинского ведомства, Киев готов к обсуждению вопроса в любом формате, в частности, возможна встреча «нормандской четверки».
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Пресс-секретарь МИД Украины напомнила, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в водах, прилегающих к полуострову.
В свою очередь, в Совете Федерации РФ отметили, что речи о возвращении Крыма в состав Украины быть не может. По словам члена комитета СФ по международным делам Сергея Цекова, власти Незалежной должны вести конструктивные переговоры, а не «повторять штампы».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина хочет принудить РФ к переговорам о морской границе.