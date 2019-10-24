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  4. Украина готова к переговорам с Россией о возвращении Крыма

Украина готова к переговорам с Россией о возвращении Крыма

, 21:02 29

Пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко сообщила о готовности Киева к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета государства над полуостровом.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев готов вести переговоры с Москвой по поводу возвращения Крыма в состав Незалежной. По словам спикера украинского ведомства, Киев готов к обсуждению вопроса в любом формате, в частности, возможна встреча «нормандской четверки».

«Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь», - цитирует Зеленко Интерфакс.

Пресс-секретарь МИД Украины напомнила, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в водах, прилегающих к полуострову.

В свою очередь, в Совете Федерации РФ отметили, что речи о возвращении Крыма в состав Украины быть не может. По словам члена комитета СФ по международным делам Сергея Цекова, власти Незалежной должны вести конструктивные переговоры, а не «повторять штампы».

«На Украине думают только о своем рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет», – приводит слова сенатора RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина хочет принудить РФ к переговорам о морской границе.

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