Лиза Галкина умилила подписчиков домашним показом мод

Поклонники звездной семьи Пугачевой и Галкина оказались в восторге от нового видео с участием Лизы на ее фанатской странице в Instagram. В ролике младшая дочь Пугачевой в сопровождении брата Гарри устроила показ мод во дворе. Судя по окружающей обстановке, это случилось во время их детских каникул в Израиле.

Девочка красовалась на камеру в светлом платье и шляпе с вуалью, поворачивалась боком, прохаживалась туда и обратно, как настоящая манекенщица.

«В таком наряде можно покататься на яхте, посидеть на берегу моря», — прокомментировала выход Лизы одна из ее воспитательниц.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Юная модель выполнила дефиле и дала несколько инструкций брату и подружке. В кадре дети выглядели довольными и увлеченными новой забавой. Очередной талант Лизы Галкиной поклонники оценили на пять баллов.

«Лизка прелесть!»

«Люблю всем сердцем этих деток, браво родителям!»

«Ну надо же, как профессионально кокетничает! Это врожденное. Молодец!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что снимок на фанатской страничке младшей дочери Аллы Пугачевой породил яростные споры в соцсетях.