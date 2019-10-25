Гоген Солнцев переживает за похищенные вместе со смартфоном пикантные фото

Экс-звезда «Дома-2» Гоген Солнцев опроверг циркулирующую в интернете информацию, что его «изнасиловали, убили, закопали-зарыли», и рассказал 5-tv.ru, что с ним приключилось на самом деле. Как признался эпатажный артист, он стал жертвой клофелинщика и лишился смартфона. Пострадал Солнцев от чрезмерной гостеприимности — согласился приютить у себя дома малознакомого мужчину из Тульской области.

«Я так понимаю, что у него уже изначально был план, чтобы меня клофельнуть или каким-то образом отравить. Я отрубился, получилось, что я проснулся — двери все нараспашку, телефона нет», — рассказал артист.

По словам Солнцева, телефон сам по себе недорогой, но он беспокоится за информацию, которая в нем хранилась.

«Я переживаю потому, что в телефоне очень много личной информации, всевозможные карты привязаны, календарь, то есть очень большое количество информации, в том числе есть пикантные какие-то фотографии, которые мне бы не хотелось, чтобы каким-то образом они могли… ну потому что знаете, никогда не думаешь, что у тебя могут угнать телефон» — сказал шоумен.

Артист обратился в полицию. Последние несколько суток он восстанавливает сим-карты, не спит и находится в страшном напряжении. При этом Гоген Солнцев уверен, что злоумышленника найдут, потому что у него сохранилась его копия паспорта и другие данные. Также в интернете нашлась информация, что это «мошенник на доверии», который постоянно собирает деньги на разные якобы благотворительные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоген Солнцев заранее купил 64-летней жене гроб, а она завещала ему квартиру и дачу.