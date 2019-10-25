Грудные импланты в США снабдят пугающими надписями

Американские власти собираются обязать производителей грудных имплантов снабжать упаковки с продукцией устрашающими надписями, информирующими о рисках, как это делается, например, на пачках сигарет. Женщин, собирающихся сделать операцию по увеличению груди, будут предупреждать о возможных осложнениях: болях, рубцевании, разрывах имплантов и вероятности развития редкой формы рака иммунной системы. Как сообщает интернет-портал «МедикФорум».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало соответствующий проект руководства для производителей грудных имплантов и контролирующих организаций. В нем также говорится, что перед косметической операцией врачи обязаны будут проинформировать женщину о рисках, а та, в свою очередь, подписать информированное согласие. После этого никакие претензии по поводу побочных эффектов от процедуры приниматься не будут, поскольку подразумевается, что пациентка знала, на что шла.

Ранее 5-tv.ru публиковал пугающую статистику распространения онкологических заболеваний среди женщин, решившихся увеличить грудь при помощи силиконовых имплантов.