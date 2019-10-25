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Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

, 10:36 304

Певица должна была выступить с шоу «Обезоружена» на площадке «Екатеринбург-экспо» 25 октября.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Организаторы принесли извинения и сообщили слушателям, что выступление будет перенесено на декабрь 2019 года.

Исполнительница должна была выступить с шоу «Обезоружена» на площадке «Екатеринбург-экспо» 25 октября. Однако плохое самочувствие Полины Гагариной изменило все планы.

«Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью… «Лунная призма, дай мне силу», — написала в Instagram знаменитость.

Instagram @gagara1987

В справочной службе свердловской концертной площадки рассказали, что перенесенное выступление Гагариной состоится 6 декабря. О причине ухудшения состояния здоровья артистки пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на премии Cosmopolitan Полине Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie.

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