Певица Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Организаторы принесли извинения и сообщили слушателям, что выступление будет перенесено на декабрь 2019 года.

Исполнительница должна была выступить с шоу «Обезоружена» на площадке «Екатеринбург-экспо» 25 октября. Однако плохое самочувствие Полины Гагариной изменило все планы.

«Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью… «Лунная призма, дай мне силу», — написала в Instagram знаменитость.

Instagram @gagara1987

В справочной службе свердловской концертной площадки рассказали, что перенесенное выступление Гагариной состоится 6 декабря. О причине ухудшения состояния здоровья артистки пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на премии Cosmopolitan Полине Гагариной вручили ее миниатюрную копию в виде Barbie.