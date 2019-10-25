Юная синхронистка в Перми утонула во время тренировки

В Перми требуют детально разобраться в трагедии, которая произошла в местном спорткомплексе. Там во время тренировки погибла 11-ти летняя синхронистка.

Трагедия произошла во время вечерней тренировки. Девочка ушла под воду и не выныривала обратно. И на это обратили внимание ТОЛЬКО родители, которые наблюдают за тренировками из кафе на втором этаже спорткомплекса. Изо всех сил — они били по окнам, чтобы докричаться и достучаться до спасателей — но их никто не слышал.

Юная синхронистка провела в воде — без помощи — минуту. Спасти ее до приезда скорой — пытались врачи спорткомплекса, приехавшие реаниматологи — констатировали смерть.

Один из главных вопросов, на который предстоит ответить следствию — куда смотрели спасатели и тренер? Местные СМИ выяснили, что наставница маленьких спортсменок — обычно была сосредоточена на своем телефоне, а не на тренировках. Могла уйти куда-то минут десять, оставив воспитанниц — одних в воде. При этом родителям — по правилам — нельзя находиться у бортика. Они ждут детей — в фойе бассейна или в кафе.

Роман Ишмухаметов подробнее.