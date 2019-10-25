Ушел из жизни ученый Сергей Беляев, открывший место крещения князя Владимира

В столице на 84-м году жизни скончался историк, археолог, сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Беляев, сообщило агентство «Благовест-инфо». Известный ученый исследовал первые века христианства, Херсонес, наследие русской эмиграции. Ему принадлежит открытие место крещения князя Владимира.

Беляев многое сделал для Русской православной церкви. В постсоветское время он как научное лицо участвовал в обретении мощей более 30 святых: Патриарха Тихона, архиепископа Рижского Иоанна (Поммера), преподобного Максима Грека и других.

Двадцать лет историк вел популярную секцию о святынях Московского Кремля в рамках Рождественских чтений. Последние годы он занимался реконструкцией Херсонеса от позднеантичных времен до крещения князя Владимира.

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