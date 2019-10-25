Жизнь как трагедия. Наталья Сенчукова празднует 49-й день рождения

Певица Наталья Сенчукова отмечает 49-й день рождения, пишет журнал «СтарХит». По этому поводу издание вспомнило биографию исполнительницы. В жизни супруги солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина оказалось немало тяжелых испытаний.

С детства Наталья была вынуждена ухаживать за младшим братом, страдающим ДЦП. Отдушиной для девушки были танцы. В конце 80-х после учебы в хореографическом училище Ставрополя она отправилась в Москву, где попала в коллектив «Танцевальная машина» под руководством Владимира Шубарина.

Сенчукова была уверена, что станет знаменитой танцовщицей, пока в 1989 году на одном из концертов не встретила Рыбина. Лидер «Дюны» предложил 19-летней девушке стать солисткой коллектива. Наталья не планировала вставать у микрофона, но поставила голос с помощью преподавателя из ГИТИСа и приняла предложение. Впервые она вышла на сцену в качестве певицы в 1991-м. Впоследствии записала несколько удачных синглов и пластинок. Однако настоящий успех к ней пришел в дуэте с возлюбленным.

Через некоторое время после знакомства профессиональный интерес Рыбина и Сенчуковой друг к другу дополнился взаимной симпатией. На тот момент у артиста была жена и дочь, и уйти из семьи он не мог. Ситуацию осложнила беременность Натальи. Не найдя иного выхода, она пошла на аборт. В конце концов Виктор набрался храбрости и признался супруге в связи на стороне.

Через несколько лет артисты сыграли свадьбу, у них родился сын Василий. Но период семейного счастья вновь сменился полосой жизненных трудностей. Сначала у матери Рыбина развилась болезнь Альцгеймера. За ней понадобился уход, который оказывала и сама Наталья. Позже несчастье постигло и ее семью. У мамы звезды обнаружили рак, а папа настолько переживал, что заболел сам. У него диагностировали злокачественную опухоль в легких, а затем проблемы с почками. Он умер внезапно. В том же месяце скончалась и мама.

Словно злой рок, онкология настигла и самих супругов. Пять лет назад на ноге у Сенчуковой обнаружили странное пятно. Поначалу врачи не обратили на него внимания. Через полтора года аналогичное пятно образовалось на носу Рыбина. В день его рождения, который семья отмечала в Италии, врач объявил ему по телефону о результатах анализов. Оказалось, у артистов рак кожи. Он распространился как вирус. Кроме того, исполнителей сгубила их любовь к загораниям на солнце и в домашнем солярии.

После 13 сеансов лучевой терапии влюбленные объявили, что победили рак. Теперь они тщательно следят за здоровьем и избегают солнечных курортов. Пара по-прежнему гастролирует и записывает новые песни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рыбин признался о влюбленности Сенчуковой в Маликова.