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  4. «Оскара ему!»: В Корее конь мастерски притворяется мертвым при виде наездника

«Оскара ему!»: В Корее конь мастерски притворяется мертвым при виде наездника

, 15:55 Видео 182

Животное канадской породы регулярно устраивает «представления» перед работниками фермы.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Justus de Cuveland, YouTube @ Kritter Klub

Конь канадской породы научился мастерски притворяться мертвым при виде наездника на одной из ферм в Корее. Животное регулярно устраивает «представления» перед сотрудниками и соседями по конюшне.

Как только представитель рода лошадиных замечает приближающегося к нему человека, то сразу плашмя валится на землю и драматично закатывает глаза. Частенько конь поджимает и держит в неестественной позе копыта, дабы придать своему спектаклю реалистичности.

Поначалу работники фермы воспринимали выходки животного с юмором, но со временем лошадиные проделки зашли слишком далеко. Конь никак не реагирует на крики и уговоры, а также падает ниц при попытке наездника сесть на него верхом. Не спасает ситуацию и излюбленное лакомство животного — морковь. На кадрах видно, как фермер аккуратно вкручивает овощ в пасть коня, и он продолжает лежать на земле, держа его в зубах словно сигару.

Животное стремительно набирает популярность у пользователей сети, которые предлагают дать ему Оскар за безупречную актерскую игру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве.

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