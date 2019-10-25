«Сложно о чем-то мечтать, когда все есть»: Михаилу Галустяну исполнилось 40 лет

Шоумен Михаил Галустян встретил свое 40-летие. Отмечать эту дату артист не планирует, как рассказал он журналу «СтарХит». Но по случаю юбилея поделился с журналистами сокровенным.

По словам комика, к 40 годам он, как и любой мужчина, стремился приобрести жилплощадь, создать семью и принести пользу обществу. Поставленные цели Михаил выполнил. Сегодня у него жена, две дочери, квартира в Москве, бешеная популярность и востребованность. Так что на вопрос, о чем он мечтает, Галустян не ответил сходу.

«Сложно о чем-то мечтать, когда у человека все есть — а я считаю, что у меня именно так, — хочется здоровья, чтобы всем этим пользоваться как можно дольше», — сказал юморист.

Значит ли это, что сегодня он счастлив, нельзя сказать однозначно. Как добавил артист, для счастья ему нужно много денег. К ним у Галустяна бережное отношение.

«Их надо любить, уважать, следить, чтобы находились в надежном, защищенном месте. Тратить с умом и приумножать. Ни разу на меня с неба ничего не падало. Все, что имею, — продукт плодотворной деятельности. Только работой и трудолюбием достигаю результатов», — отметил комик.

Впрочем, у него есть стремления не только финансовые. Михаил много лет хочет научиться играть на гитаре и сыграть драматическую роль.

ТАСС / Антон Новодережкин

Помимо комических образов Галустян примерил на себя массу ролей в жизни. Он учился по нескольким специальностям: медицина, юриспруденция, туризм — приобретал навыки. Некоторые из них пригодились в жизни. К примеру, однажды Михаил оказал первую помощь. На ближайшее будущее он готовится создать мобильное приложение — свое альтер эго для пользователей сети. Таким подарком шоумен отплатит им, несмотря на то, что немало натерпелся от интернета.

«Регулярно столько о себе интересного читаю. Начиная с того, что нетрадиционной ориентации и заканчивая, что меня с треском выгнали с ТНТ. Ко всему прочему, каждый год стабильно умираю. Сейчас еще началась волна разных конкурсов в интернете, к которым не имею никакого отношения. Так аферисты наживаются. Вначале меня все это задевало, но потом подумал: если стану обращать внимание, буду только кормить троллей и хейтеров», — поделился артист.

Рассказывали в сети и о его возможном разводе с супругой. Такой момент в жизни Галустяна действительно был, но кризис в отношениях миновал. Во многом — благодаря позиции самого Михаила.

«Могу сказать, что (я — Прим.ред) порядочный, верный, хороший друг, рассудительный, пунктуальный, люблю брать на себя ответственность», — заключил юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Галустян повеселился в компании четырех «кошечек».