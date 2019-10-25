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  4. Звезду «Дома-2» Глеба Клубничку нашли пьяным под лавкой

Звезду «Дома-2» Глеба Клубничку нашли пьяным под лавкой

, 19:06 171

Мужчина лежал на земле и не мог подняться.

Фото: Instagram @zhemchugov.gleb

Экс-участника «Дома-2» Глеба Жемчугова очевидцы застали в весьма компрометирующей ситуации. Прохожие засняли мужчину на видео, когда тот лежал под лавкой, перебрав со спиртным. Об этом сообщает на сайте телестройки.

В сеть попали кадры, снятые очевидцами — мужчина крупного телосложения в спортивной куртке лежит под уличной лавочкой лицом вниз. Как сообщает голос за кадром, герой видео — Глеб Клубничка (такой псевдоним использовал Жемчугов во время съемок в телестройке — Прим.ред.).

Сомнений в том, что это действительно звезда «Дома-2», практически нет — незадолго до этого Жемчугов публиковал на своей странице в соцсети фото в той же самой одежде. Правда, теперь этот снимок удален. Вместо него шоумен выложил новый пост — с призывом не искать и не придумывать про него «грязь».

Instagram @zhemchugov.gleb

«Всем интересно, что же случилось с Глебом Клубничкой! Ребят! Вы серьезно? Все хорошо! Я работаю ведущим мероприятий! Начал жизнь с нуля!» — заявляет Жемчугов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще один экс-участник «Дома-2» — Гоген Солнцев — стал жертвой мошенника-клофелинщинка. Злоумышленник украл телефон, на котором звезда хранит фото пикантного характера.

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