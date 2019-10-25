Скелет человека обнаружен при раскопках в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, кости были найдены напротив французского лицея имени Александра Дюма в 1-м Спасоналивковском переулке.

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Рабочие занимались прокладкой электрокабелей и при углублении траншеи наткнулись на останки человека. Из земли были подняты несколько костей и проломленный справа череп.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич спустя полгода обнаружил в квартире скелет жены. О смерти женщины никто не знал, потому что она практически ни с кем не общалась. К тому же пожилые супруги на протяжении длительного времени не проживали вместе.