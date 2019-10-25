Один человек погиб и еще один пострадал в массовом ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Производственная в районе перекрестка с улицей Авиаторов.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, дорожное происшествие спровоцировала водитель Skoda, которая выполняя маневр, врезалась в автобус 734-го маршрута. После чего произошло столкновение еще пяти автомобилей. Предположительно, владелице чешской легковушки стало плохо за рулем, она погибла.

В массовой аварии также пострадал пешеход. О характере и тяжести его травм не сообщается. На месте происшествия работают автоинспекторы, которым предстоит доподлинно выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство.