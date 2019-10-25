  1. Пятый канал
  4. Один человек погиб и еще один пострадал в массовом ДТП на западе Москвы — фото

Один человек погиб и еще один пострадал в массовом ДТП на западе Москвы — фото

, 18:49 Фото 228

Авария произошла на улице Производственная. Участниками столкновения стали семь единиц транспорта, включая пассажирский автобус.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @zaoso

Один человек погиб и еще один пострадал в массовом ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Производственная в районе перекрестка с улицей Авиаторов.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, дорожное происшествие спровоцировала водитель Skoda, которая выполняя маневр, врезалась в автобус 734-го маршрута. После чего произошло столкновение еще пяти автомобилей. Предположительно, владелице чешской легковушки стало плохо за рулем, она погибла.

В массовой аварии также пострадал пешеход. О характере и тяжести его травм не сообщается. На месте происшествия работают автоинспекторы, которым предстоит доподлинно выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Последние новости

20:14
Полуголая бодибилдерша похвасталась выбором свадебного наряда от А до Я
19:52
Свидетель по делу об убийстве Вороненкова застрелен в Харькове
19:37
Видео: Путин выразил благодарность Музею ВОВ в Минске
19:24
Фанаты Хабиба Нурмагомедова караулят Конора Макгрегора у отеля в Москве — видео
19:06
Звезду «Дома-2» Глеба Клубничку нашли пьяным под лавкой
18:49
Один человек погиб и еще один пострадал в массовом ДТП на западе Москвы — фото

Сейчас читают

Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет
Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев