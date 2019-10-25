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  4. Скотч 60-летней выдержки продали на аукционе за £1,5 миллиона

Скотч 60-летней выдержки продали на аукционе за £1,5 миллиона

, 22:29 Эфирная новость 32

Покупатель остался анонимным.

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Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru

В Лондоне бутылка виски ушла с молотка за полтора миллиона фунтов стерлингов! Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел шотланский напиток Macallan, произведенный еще в 1926 году.

Этот лот на аукционе Sotheby's побил все существующие рекорды. За такую огромную сумму виски еще никто не покупал.

До начала аукциона предполагалось, что скотч может уйти по цене до 450 тысяч фунтов. Таким образом итоговая стоимость превысила ожидания в три раза.  Объяснить этот феномен можно возросшей популярностью виски как элитной инвестиции. В этом качестве крепкий напиток обходит даже более привычные вина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культовый кардиган Курта Кобейна выставили на аукцион.

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