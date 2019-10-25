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ТОП-5 причин, по которым распадаются даже крепкие пары

, 21:12 Эксклюзивное интервью 609

Психолог Анна Хныкина специально для читателей 5-tv.ru назвала пять причин, которые чаще всего приводят к расставанию.

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Фото, видео: YAY/TASS, 5-tv.ru

Даже самые сильные, казалось бы, чувства — не гарант крепких и долгосрочных отношений. Нередко пары распадаются, столкнувшись с той или иной сложность. Психолог Анна Хныкина рассказала 5-tv.ru о пяти причинах, которые разрушают отношения чаще всего.

Неуважение

Первым в списке психолога оказалось неуважение. Пренебрежение одного партнера к другому в любом проявлении недопустимо. В здоровом романе, который имеет шансы на счастливое продолжение, нет места обесцениванию, игнорированию или хамства.

Отсутствие доверия и откровенности

Отсутствие доверия — еще одна причина, по которой пары расстаются чаще всего. Психолог советует чаще и больше говорить друг с другом, чтобы сделать ваши чувства крепче. Своевременный разговор по душам способен предотвратить большую часть возможных проблем.

Скрытность и ложь

Третья наиболее частая причина расставаний закономерно вытекает из второй — это утаивание информации и обман своего партнера. Анна Хныкина убеждена: «если нет честности и открытости, то трещины в отношениях неизбежны».

Попытки притерпеться

Постоянное ощущение дискомфорта от нахождения в отношениях — проблема, которая неизбежно приведет ваш роман к концу. Если вы ощущаете, что в вашем общении с партнером вас что-то не устраивает — ни в коем случае не молчите. Обсуждение таких вопросов ни в коем случае нельзя откладывать.

Роман без обязательств

Пятая причина — отсутствие обязательств. Романтические встречи сугубо ради удовольствия, которые не предполагают какого-либо развития отношений, рано или поздно подойдут к концу — ведь никто из вас не отвечает за гигиену интимных отношений, психологический комфорт второй стороны и время, потраченное вашим партнером. Кроме того, такой формат всегда приносит разочарование как минимум одному из вас.

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