  1. Пятый канал
  4. «Жирная курочка, люблю тебя»: Тодоренко поздравила Топалова с днем рождения

«Жирная курочка, люблю тебя»: Тодоренко поздравила Топалова с днем рождения

, 8:14 Фото 17

Поп-исполнитель отметил свое 34-летие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Известный российский поп-исполнитель Влад Топалов вчера отметил свое 34-летие. С днем рождения музыканта поздравили родственники и друзья. Отдельное послание своему супругу в Instagram разместила жена артиста — ведущая Регина Тодоренко.

Несмотря на то, что звезда была в этот день рядом со своим избранником и вместе с ним гуляла по итальянскому Палермо, она решила посвятить ему отдельный пост и в очередной раз публично признаться в любви. Однако, как и прежде, Тодоренко не смогла удержаться от шуток в сторону своего мужа.

«С Днем Варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно!» — не без иронии заметила теледива

Instagram @reginatodorenko

Поклонники, привыкшие к чувству юмора звездной пары, принялись поздравлять именинника с днем рождения. К пожеланиям присоединились и коллеги певца.

«С днем рождения!!! Счастья и семейного благополучия!»

«От всей души поздравляю!»

«Поздравляю Влада С днем Рождения! Вы лучшие!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов не сдержался и съел пирожки прямо за рулем.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!

Последние новости

8:14
«Жирная курочка, люблю тебя»: Тодоренко поздравила Топалова с днем рождения
8:01
Госсекретарь США: Трамп помог Украине больше, чем Обама
7:48
Орешкин назвал опасность дальнейшего снижения ключевой ставки
7:44
На осетинскую блогершу, устроившую танцы в ванной, ополчились в сети
7:30
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
7:28
«Напрасно уповает на США»: Пушков ответил Кучме на критику формулы Штайнмайера

Сейчас читают

Диана Шурыгина показала нежные фото с бойфрендом-миллионером
Петтинг на высоте. Пассажиры рейса начали ублажать друг друга в полете — видео
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев