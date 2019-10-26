«Жирная курочка, люблю тебя»: Тодоренко поздравила Топалова с днем рождения

Известный российский поп-исполнитель Влад Топалов вчера отметил свое 34-летие. С днем рождения музыканта поздравили родственники и друзья. Отдельное послание своему супругу в Instagram разместила жена артиста — ведущая Регина Тодоренко.

Несмотря на то, что звезда была в этот день рядом со своим избранником и вместе с ним гуляла по итальянскому Палермо, она решила посвятить ему отдельный пост и в очередной раз публично признаться в любви. Однако, как и прежде, Тодоренко не смогла удержаться от шуток в сторону своего мужа.

«С Днем Варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно!» — не без иронии заметила теледива

Instagram @reginatodorenko

Поклонники, привыкшие к чувству юмора звездной пары, принялись поздравлять именинника с днем рождения. К пожеланиям присоединились и коллеги певца.

«С днем рождения!!! Счастья и семейного благополучия!»

«От всей души поздравляю!»

«Поздравляю Влада С днем Рождения! Вы лучшие!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов не сдержался и съел пирожки прямо за рулем.