«А как же диета?»: Топалов не сдержался и съел пирожки прямо за рулем

Известный российский поп-исполнитель Влад Топалов показал в Instagram, чем занимается за рулем. Певец опубликовал в своем профиле фотографию, на которой запечатлен в салоне автомобиля с пирожком в руках. Предполагая, что другие водители тоже себе не отказывают в дегустации кулинарных изделий, музыкант обратился к подписчикам с вопросом.

«А что вы что едите за рулем?» — поинтересовался Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Однако выяснилось, что большая часть фолловеров старается не питаться за рулем, а те, кто все-таки позволяют себе перекусить, любят здоровую пищу.

«Яблоки всегда в машине вожу».

«Не ем за рулем».

«Максимум — водичку пью», — поделились фанаты.

Некоторые, в свою очередь, вспомнили, что еще весной Топалов обещал, что займется своим телом и будет регулярно делиться успехами. Но о какой диете может идти речь, если он балует себя высококалорийными пирожками?

«Влад, а как же диета твоя, или ты похудел и все можно есть?»

«Тым же худеешь?» — удивлялись комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Топалова Регина Тодоренко взбудоражила пользователей округлившимся животом.