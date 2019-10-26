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Орешкин назвал опасность дальнейшего снижения ключевой ставки

, 7:48 24

Глава Минэкономразвития считает, что уменьшение показателя ниже 3% усилит дисбаланс в обществе.

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Фото, видео: ТАСС / Виктория Виатрис, Валерий Шарифулин, www.globallookpress.com / Allexander Makarov, Nikolay Gyngazov, ALEXEY BYCHKOV

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки, после которого Россию могут ждать негативные последствия. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

Министр заявил, что ключевая ставка ниже 3% при инфляции в 4% может усилить дисбаланс в обществе. По его словам, это видно на примере развитых стран. Например, в США и Европе низкие ставки серьезно увеличивают стоимость активов, сосредоточенных в руках богатой части населения.

Орешкин уверен, что при достижении ключевой ставкой 3% дальнейшему снижению лучше предпочесть более активное использование мер бюджетной политики. Доводить ставку до нуля не нужно ни одной экономике мира.

При этом глава Минэкономразвития поддержал решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5%. По его словам, это адекватная реакция регулятора на уменьшение инфляции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, решение о существенном снижении ключевой ставки совет директоров Центробанка принял 25 октября. Вопрос дальнейшего уменьшения показателя будет рассмотрен на ближайшей встрече совета.

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