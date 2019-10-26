Все 52 часа допроса Марии Бутиной в ФБР были «ни о чем» и просто должны были продемонстрировать СМИ, что следователи заняты чем-то очень важным. Об этом рассказала бывшая узница американской тюрьмы по дороге на родину.

«Ни о чем. Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все, что я сказала. И все, что я сказала, подтверждено документами», - сказала Мария в интервью RT.

Больше всего, по словам Бутиной, ФБР интересовали ее отношения с зампредом Центорбанка Александром Торшиным, к этой теме агенты все время возвращались.

«Все никак поверить не могли, что люди иногда просто делают хорошие дела, потому что они верят в дружбу между государствами, потому что у людей есть общие моральные принципы», - рассказала Мария.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Мария Бутина прилетела в Москву утром 26 октября. В США она была арестована в июле 2018 года, обвинена в «сговоре с целью работы на иностранное правительство» и приговорена к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия наказания Марию депортировали в Россию.