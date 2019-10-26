Пенсионерка чуть не погибла при попытке вскрыть сейф умершего мужа

Взрыв с последующим возгоранием произошел в одной из квартир в Новокузнецке Кемеровской области. Причиной стала попытка вскрыть сейф, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Инцидент произошел днем 26 октября в одном из домов на улице Мира. Незадолго до него 63-летняя хозяйка квартиры решила вскрыть сейф умершего в 2018 году мужа. О помощи она попросила своего 66-летнего двоюродного брата.

ВКонтакте @ Анютка Лаврикова

Попытка добраться до содержимого сейфа закончилась хлопком с последующим возгоранием, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию. По предварительной информации, взорвался порох. Подробности происшествия устанавливаются.

Хозяйка квартиры и ее брат получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в одну из городских больниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в кафе Улан-Удэ. По состоянию на 9 часов утра 26 октября число пострадавших составило 12 человек.