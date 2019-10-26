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  4. «Реально помогает?»: Лолита заинтриговала подписчиц необычной маской для лица

«Реально помогает?»: Лолита заинтриговала подписчиц необычной маской для лица

, 13:57 Видео 354

С помощью интересного средства по уходу за кожей певица готовилась к выступлению в Туле.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Лолита Милявская выложила на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена в необычной маске. Подписчицы заинтересовались эффективностью нового средства по уходу за кожей лица.

«Когда собираешься на гастроли, не забудь… Ну, как в песне пелось: „Не забудь надеть трусы, посмотрите на часы“. А еще не забудьте взять с собой маску», — сказала Лолита в видео.

Она рассказала, что ее подруга прислала ей несколько коробок с масками. Они должны помочь коже под веками, а также шеи.

«Тула, я еду к тебе уже с полностью готовым лицом. Жди», — заключила Милявская.

Instagram @lolitamilyavskaya

В комментариях спрашивали, могут ли такие маски действительно помочь, делились отзывами о них, благодарили Лолиту за выступление в Туле, а также советовали ей перестать пользоваться масками и косметикой.

«Это реально помогает? А то чувствую, что уже пора», — спросила одна из подписчиц, на что певица ответила: «Это уход, но радикальные меры только с пластическим доктором».

«А мне совсем не понравилась эта подвязка — все сдавило, уши чуть не отвалились», — посетовала другая, получив от Лолиты ответ, что она уже привыкла к небольшой боли.

«Вам все это не нужно совсем, у вас и так все хорошо. Выглядите потрясающе», — уверена третья, чем заслужила от Милявской смайлик с благодарностью.

Ранее 5-tv.ru писал о разводе Лолиты с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Иск о расторжении брака будет рассмотрен 29 октября.

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