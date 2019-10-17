Стала известна дата рассмотрения иска о расторжении брака Иванова с Лолитой Милявской

Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова 29 октября ждут в судебном участке мирового судьи 387 района Басманный города Москвы. На этот день назначено рассмотрение гражданского иска пока еще мужа певицы о расторжении брака.

Адвокат Лолиты Сергей Жорин отказался комментировать данную информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы зарегистрировал иск о расторжении брака Милявской и Иванова.

Развод с фитнес-тренером станет пятым по счету для певицы. В чем заключаются причины разрыва, звезды поклонникам не сообщили, однако фанаты подозревают, что дело в неверности Иванова.

44-летний Дмитрий Иванов и 55-летняя Лолита Милявская поженились в июне 2011 года. Детей у них нет. По предварительной информации у Дмитрия иванова есть имущественные претензии к своей звездной супруге.