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  4. Стала известна дата рассмотрения иска о расторжении брака Иванова с Лолитой Милявской

Стала известна дата рассмотрения иска о расторжении брака Иванова с Лолитой Милявской

, 11:48 274

Заявление о разводе в суд подал Дмитрий Иванов.

Фото: ТАСС / Мудрац Александра

Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова 29 октября ждут в судебном участке мирового судьи 387 района Басманный города Москвы. На этот день назначено рассмотрение гражданского иска пока еще мужа певицы о расторжении брака.

Адвокат Лолиты Сергей Жорин отказался комментировать данную информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы зарегистрировал иск о расторжении брака Милявской и Иванова.

Развод с фитнес-тренером станет пятым по счету для певицы. В чем заключаются причины разрыва, звезды поклонникам не сообщили, однако фанаты подозревают, что дело в неверности Иванова.

44-летний Дмитрий Иванов и 55-летняя Лолита Милявская поженились в июне 2011 года. Детей у них нет. По предварительной информации у Дмитрия иванова есть имущественные претензии к своей звездной супруге.

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