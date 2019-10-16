  1. Пятый канал
  4. Лолита Милявская официально развелась с Дмитрием Ивановым

Лолита Милявская официально развелась с Дмитрием Ивановым

, 20:44 Фото 672

Московский суд зарегистрировал расторжение брака эстрадной певицы и фитнес-тренера.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Российская эстрадная певица Лолита Милявская и фитнес-тренер Дмитрий Иванов официально развелись. Московский суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака знаменитостей. Развод с тренером стал для Лолиты пятым по счету.

В чем заключаются причины разрыва, звезды поклонникам не сообщили, однако фанаты подозревают, что дело в неверности Иванова. Якобы он нашел себе новую избранницу — землячку Ольгу Кулиеву — которая нарушила гармонию в семье. По слухам, женщина работает косметологом и занимается бизнесом — у нее есть даже собственная инъекционная клиника в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Лолиты Милявской целый год содержал любовницу на деньги певицы, дарил ей дорогие подарки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

21:43
«Я его очень люблю»: Серябкина о теплом отношении к Максу Фадееву
21:30
В России появится закон о виноделии
21:25
Захарова прокомментировала задержание американских дипломатов в Северодвинске
21:15
Идеи участников конкурса «Лидеры России» должны работать на благо всей страны
20:57
Путин провел совещание по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса
20:44
Лолита Милявская официально развелась с Дмитрием Ивановым

Сейчас читают

Рэпер Тимати стал отцом во второй раз — трогательное фото
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев