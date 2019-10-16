Лолита Милявская официально развелась с Дмитрием Ивановым

Российская эстрадная певица Лолита Милявская и фитнес-тренер Дмитрий Иванов официально развелись. Московский суд зарегистрировал исковое заявление о расторжении брака знаменитостей. Развод с тренером стал для Лолиты пятым по счету.

В чем заключаются причины разрыва, звезды поклонникам не сообщили, однако фанаты подозревают, что дело в неверности Иванова. Якобы он нашел себе новую избранницу — землячку Ольгу Кулиеву — которая нарушила гармонию в семье. По слухам, женщина работает косметологом и занимается бизнесом — у нее есть даже собственная инъекционная клиника в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Лолиты Милявской целый год содержал любовницу на деньги певицы, дарил ей дорогие подарки.