Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Общий фон недели будет связан с повышенной несговорчивостью и непредсказуемостью многих из нас. Появляется желание все сделать по-своему, ни на кого не обращая внимания. Также будет ощущение сдерживаемой внутри энергии, которая иногда прорывается в виде конфликтов и ссор. К этому нужно быть готовым заранее и постараться не общаться с людьми, с которыми нам сложно найти общий язык.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет справиться со сложной атмосферой недели.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается и даже обостряется период конфликтов, споров, размолвок. Плюс на предстоящей неделе нет факторов, смягчающих эту тенденцию. Поэтому, неделя обещает для вас быть сложной. Вы будете либо испытывать гнев и раздражение и сдерживать их внутри, испытывая дискомфорт, либо выплескивать их наружу, что будет приводить к конфликтам. Также возможны травмы: порезался, подвернул ногу и т. п. Рекомендую на предстоящей неделе меньше общаться с окружающими, особенно по важным вопросам. И заниматься физической активностью, но не чрезмерно и не травмоопасной.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит гармоничная неделя. Она будет для вас в целом спокойной, склоняющей к собранности, целеустремленности, достижению важных для вас результатов. Энергии недели помогут держать фокус, не отклоняться и не разбрасываться. Лучше будет даже, если вы запишите ваши цели — это поможет вам двигаться к ним еще более успешно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы на предстоящей неделе будут находиться на пике активности. Для вас это будет означать умственную активность, то есть способность решать одновременно множество задач, в том числе и сложных. А также потребность в физической активности или перемещениях, поездках. Все это будет благоприятно, и здесь вы можете положиться на свои предпочтения или интуицию.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет напряженной. У вас могут чередоваться периоды подавленности и конфликтности. В целом это будет с высокой вероятностью приводить вас к обидам и размолвкам с окружающими. У вас может быть ощущение несправедливости судьбы или окружающих людей. Соберите все свое терпение и положительные эмоции, накопленные ранее, и вы сумеете благополучно миновать этот неблагоприятный период.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит исключительно энергичная и позитивная неделя. Здесь будет уместно проявить свои амбиции и стремление к лидерству. Возможно даже умение прихвастнуть на предстоящей неделе будет кстати. Все это будет добавлять вам сил и уверенности в себе, а для окружающих будет ценным ваш пример и ваше лидерство.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием. Главным положительным качеством будет то, что энергии недели помогут вам реализовать множество ваших планов и задач. Это может быть скучновато, но очень практично. Поэтому напишите заранее список дел на неделю, а дальше обстоятельства вам подскажут, в каком порядке их выполнять.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя. Главная сложность будет связана с тем, чтобы совместить нерешительность и вспышки импульсивности. Порой у вас может быть подавленное состояние, а в другой момент вы совершаете опрометчивые и необдуманные поступки. Избегайте конфликтов с окружающими, так как на предстоящей неделе ваша тактичность и обходительность могут изменить вам.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит в целом позитивная неделя, где главными качествами будут собранность и позитивное чувство самоконтроля, которые помогут вам точно направить ваши эмоции и энергии. Все это создаст чувство удовлетворения, от того, что все идет, как надо.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов важным позитивным качеством предстоящей недели будет настойчивость и стремление к лидерству. Это усилит вашу и без того активную натуру. В итоге порой у вас может проявиться вспыльчивость, но в целом неделя создаст позитивный эффект и позволит двигаться к новым горизонтам и расширить свою сферу влияния.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит непростая неделя. Главным ее качеством будет конфликтность и неспособность трудиться собранно и планомерно. Вспышки энергии могут выводить вас из себя, провоцировать конфликты или слишком нетерпеливое отношение к делу. В целом вы можете обратить эту энергию себе на благо, пользуюсь своей способностью к самоконтролю и заблаговременно поставив себе цели.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит позитивная неделя, где вы сможете, опираясь на свою энергичность и находчивость найти применение своим идеям, или заставить окружающих сделать это. Другими словами, вы будете изобретательны и способны влиять на окружающих. Также вы будете ощущать повышенный уровень энергии, трудоспособность, потребность в физических нагрузках.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит в целом спокойная неделя, с акцентом на уравновешенность. То есть вы будете чувствовать себя более стабильно чем обычно, вам будет легче направить свои энергии в практическое русло, двигаться к целям и получать результаты. Этим и следует заняться, решая насущные проблемы и накопившиеся вопросы.

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