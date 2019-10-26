Обманувший тысячи дольщиков на 800 миллионов рублей застройщик Антон Остринский сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре. Среди бела дня мужчина сиганул в окно с первого этажа дома на улице Архитектора Ишунина и скрылся от сотрудников УФСИН.

Антон Остринский был арестован в декабре 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов в Краснодаре и Сочи. Позднее мужчину отправили из СИЗО под домашний арест.

В настоящий момент беглец объявлен в розыск. По сообщениям местных СМИ, Остринского вечером того же дня видели в одном из отделений банка, где он пытался снять деньги и сетовал на то, что финансовой организацией установлен лимит выдачи — не более 150 тысяч рублей в сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Красноярской колонии-поселения сбежал убийца.