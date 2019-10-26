В ОНФ сообщили о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию

Идеолог проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер сообщила о прибытии первой партии препарата «Фризиум» в Россию.

По ее словам, незарегистрированное в стране лекарство для лечения больных эпилепсией детей семьи предположительно смогут получить до конца следующей недели. Анна Федермессер отметила, что после растаможивания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, откуда стартует поставка препарата в регионы России.

Член центрального штаба ОНФ подчеркнула, что четыре месяца, за которые удалось решить проблему на федеральном уровне, являются беспрецедентно коротким сроком. Общественники и другие ответственные лица работали едва ли не круглосуточно в режиме нон-стоп.

«Работал Минздрав, Минпромторг, Администрация президента, Общероссийский народный фронт, „Единая Россия“, медики. Несколько НКО собирали данные с родителей. Сложная логистика, сложное решение на уровне правительства, — все это вместе беспрецедентно быстро для подобного масштаба», — сказала Анна Федермессер.

Идеолог проекта «Регион заботы» добавила, что следующим этапом станет регистрация «Фризиума» и начало его собственного производства. Анна Федермессер отметила, что необходимо вносить изменения в законодательство, касающиеся наказания тех, кто, действуя в интересах больных, нарушает правила оборота наркотических средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца.