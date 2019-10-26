Федункив ловко потроллила Олега Майами: «Если что, загугли»

Звезда Comedy Woman Марина Федункив позабавила подписчиков певца Олега Майами. Под новой публикацией молодого человека в Instagram актриса оставила комментарий, в котором шутливо намекнула на узкий кругозор музыканта.

На своей странице в социальной сети Майами опубликовал пикантный снимок — Олег сделал фото, облачившись в одно банное полотенце. Нехитрый наряд молодого человека, кажется, вот-вот упадет на пол. Федункив поспешила сделать комплимент — но в своем стиле.

«Мой Аполлон! Если что, загугли, чтоб не подумал, что с хренью тебя какой-то ассоциирую», — написала актриса.

Instagram @miamioleg_official

Несмотря на то, что в ветке под комментарием певицы уже сложилась небольшая беседа пользователей, сам Олег Майами на высказывание Федункив так и не ответил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Федункив присмотрела метлу в качестве средства передвижения.