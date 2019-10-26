  1. Пятый канал
  4. Федункив ловко потроллила Олега Майами: «Если что, загугли»

Федункив ловко потроллила Олега Майами: «Если что, загугли»

, 22:19 Фото 504

Молодой певец привлек внимание подписчиц обнаженной натурой. Однако Федункив усомнилась, что Майами сможет правильно понять все комплименты в свой адрес.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv, @miamioleg_official

Звезда Comedy Woman Марина Федункив позабавила подписчиков певца Олега Майами. Под новой публикацией молодого человека в Instagram актриса оставила комментарий, в котором шутливо намекнула на узкий кругозор музыканта.

На своей странице в социальной сети Майами опубликовал пикантный снимок — Олег сделал фото, облачившись в одно банное полотенце. Нехитрый наряд молодого человека, кажется, вот-вот упадет на пол. Федункив поспешила сделать комплимент — но в своем стиле.

«Мой Аполлон! Если что, загугли, чтоб не подумал, что с хренью тебя какой-то ассоциирую», — написала актриса.

Instagram @miamioleg_official

Несмотря на то, что в ветке под комментарием певицы уже сложилась небольшая беседа пользователей, сам Олег Майами на высказывание Федункив так и не ответил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марина Федункив присмотрела метлу в качестве средства передвижения.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

23:19
Уверовавший в Бога рэпер Канье Уэст больше не будет исполнять старые похабные песни
23:01
«Да отвали ты!»: Лазарев с трудом угомонил своего развеселившегося директора
22:38
За сезон в Москве погибли 45 мотоциклистов
22:19
Федункив ловко потроллила Олега Майами: «Если что, загугли»
22:05
Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе
21:40
Наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье — фото 18+

Сейчас читают

75-летний мужчина два года насиловал внучку
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев